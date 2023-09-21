"Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы относительно помощи. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он замечательный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона.

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Я реально не знаю, что тут сказать. Я же не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?

Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать", – сказал Селезнев в комментарии Sport-Express.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Милевский на некоторое время исчез из медийного пространства. Его недавнее появление шокировало болельщиков – Артем набрал вес и визуально имеет серьезные проблемы со здоровьем. Фраза Селезнева "Я понимаю, что это такое" – не пустой звук: экс-форварда в свое время также нередко обвиняли в нарушении режима, что приводило к многочисленным скандалам.

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