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Супряга получил еще один вариант в Серии А – этот клуб 7 раз выигрывал Скудетто

31 июля 22:52 - Читати українською
Супряга получил еще один вариант в Серии А – этот клуб 7 раз выигрывал Скудетто
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Форвард киевского Динамо Владислав Супряга заинтересовал очередной европейский клуб.

Ранее "Футбол 24" уже сообщал об интересе к Супряге со стороны римского Лацио. Похоже, конкуренцию "орлам" готова составить Болонья.

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По информации Bologna Sport News, 7-кратные чемпионы Италии планируют сосредоточиться на приглашении молодых перспективных игроков, а Супряга на 100% соответствует этой стартегии. Ведь 20-летний нападающий в прошлом сезоне УПЛ забил 15 голов в 25 матчах за СК Днепр-1, где выступал на правах аренды.

К слову, наставник Болоньи Синиша Михайлович прекрасно умеет развивать молодые таланты. Именно он дал дебютировать в Милане 16-летнему Доннарумме, а в прошлом сезоне помог выйти на новый уровень Мусе Барроу. Форвард прошлой зимой перешел в состав "россоблу" из Аталанты и сумел забить за свой новый клуб 9 голов в 18 матчах Серии А.

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Италия Динамо Киев Динамо Киев Владислав Владислав Супряга Главное Болонья Болонья
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