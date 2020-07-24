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Супряга в Серию А: стал известен клуб, который хочет украинца, – Лига чемпионов гарантирована

24 июля 21:31 - Читати українською
Супряга в Серию А: стал известен клуб, который хочет украинца, – Лига чемпионов гарантирована
Владислав Супряга (слева) / СК Днепр-1

Форвард СК Днепр-1 Владислав Супряга заинтересовал очередной европейский клуб.

Как сообщалось ранее, нападающий СК Днепр-1 Владислав Супряга, права на которого принадлежат киевскому Динамо, может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов.

Супряга может переехать в Италию – форвардом Динамо занимается агент, который устроил трансфер Малиновского

Как стало известно Футбол 24 итальянская команда, которая интересуется Супрягой, – это Лацио. "Орлы" ведут его еще с юношеского Евро в Финляндии. Предложения пока нет, только интерес. К решительным действиям Лацио сможет перейти тогда, когда продаст кого-то из своих звезд.

К слову, потенциальным трансфером игрока молодежной сборной Украины занимается Стефано Антонелли, который ранее поспособствовал переходу полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в Аталанту.

Напомним, 20-летний форвард выступает за СК Днепр-1 на правах аренды – его контракт принадлежит Динамо. В текущем сезоне нападающий сыграл в 25 матчах во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал один ассист.

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Источник: Футбол 24
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