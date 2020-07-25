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Луческу требует вернуть Супрягу в Динамо

17:58 - Читати українською
Луческу требует вернуть Супрягу в Динамо
Владислав Супряга / Фото УАФ

Новоиспеченный тренер Динамо Мирча Луческу определяется с игроками на следующий сезон.

Владислав Супряга примет участие в межсезонных сборах Динамо, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, на возвращении игрока настоял Мирча Луческу, который рассчитывает на 20-летнего таланта в киевском клубе. Сейчас Владислав выступает за СК Днепр-1 на правах аренды, контракт форварда принадлежит "бело-синим".

В сезоне 2019/20 Супряга провел 24 матча, в которых отметился 14-ю голами и ассистом. Аренда футболиста заканчивается 31 июля.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Мирча Мирча Луческу Владислав Владислав Супряга Трансферы Динамо Киев
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