Супряга оформил юбилейный хет-трик в истории чемпионатов Украины

Нападающий днепрян, благодаря своей результативности во вчерашнем матче против Динамо, вошел в историю украинского футбола.

Хет-трик Владислава Супряги за СК Днепр-1 в матче с Динамо (3:1) стал 150-м по счету в истории чемпионатов Украины, сообщает издание Sport.ua.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

20-летний форвард днепрян стал лишь вторым игроком после Алексея Осипова из Таврии, который сумел трижды поразить ворота киевлян. А после выхода на замену выполнить подобное удавалось только Андрею Тотовицкому из Зари в гостевом поединке против Шахтера 15 мая 2016 года (3:2) и Сергею Старенькому из Александрии в домашней игре с каменской Сталью 16 сентября 2017 (4:1).

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Интересно, что самую большую коллекцию хет-триков собрали футболисты Динамо (33) и Шахтера (22). Среди игроков, которым чаще всего удавалось огорчать соперника тремя голами стали Сергей Ребров (6) и Жуниор Мораес (5). Самый молодой автор хет-трика – Олег Ящук из тернопольской Нивы (17 лет 272 дней), самый старший – Александр Гайдаш из Таврии (35 лет 242 дней).

Гайдаш может похвастаться и самым быстрым хет-триком – 7 сентября 1997 года он забил третий мяч Торпедо уже на 23-й минуте. А меньше всего времени на три гола использовал Виталий Пушкуца из Металлиста, который 7 мая 2002 года умудрился трижды расписаться в воротах Закарпатья с интервалом в 4 минуты.

ХТ Дата Игрок Клуб Соперник Счет 1-й 04.04.1992 Иван Гецко Черноморец Нива В (д) 6:0 50-й 03.12.1999 Сергей Ребров Динамо Прикарпатье (д) 6:0 100-й 26.04.2008 Александр Косырин Металлург Д Закарпатье (д) 5:0 150-й 28.02.2020 Владислав Супряга СК Днепр-1 Динамо (д) 3:1

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