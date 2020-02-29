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Супряга оформил юбилейный хет-трик в истории чемпионатов Украины

13:20 54 Читати українською
Супряга оформил юбилейный хет-трик в истории чемпионатов Украины
Владислав Супряга / СК Днепр-1

Нападающий днепрян, благодаря своей результативности во вчерашнем матче против Динамо, вошел в историю украинского футбола.

Хет-трик Владислава Супряги за СК Днепр-1 в матче с Динамо (3:1) стал 150-м по счету в истории чемпионатов Украины, сообщает издание Sport.ua.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

20-летний форвард днепрян стал лишь вторым игроком после Алексея Осипова из Таврии, который сумел трижды поразить ворота киевлян. А после выхода на замену выполнить подобное удавалось только Андрею Тотовицкому из Зари в гостевом поединке против Шахтера 15 мая 2016 года (3:2) и Сергею Старенькому из Александрии в домашней игре с каменской Сталью 16 сентября 2017 (4:1).

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Интересно, что самую большую коллекцию хет-триков собрали футболисты Динамо (33) и Шахтера (22). Среди игроков, которым чаще всего удавалось огорчать соперника тремя голами стали Сергей Ребров (6) и Жуниор Мораес (5). Самый молодой автор хет-трика – Олег Ящук из тернопольской Нивы (17 лет 272 дней), самый старший – Александр Гайдаш из Таврии (35 лет 242 дней).

Гайдаш может похвастаться и самым быстрым хет-триком – 7 сентября 1997 года он забил третий мяч Торпедо уже на 23-й минуте. А меньше всего времени на три гола использовал Виталий Пушкуца из Металлиста, который 7 мая 2002 года умудрился трижды расписаться в воротах Закарпатья с интервалом в 4 минуты.

ХТ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1-й

04.04.1992

Иван Гецко

Черноморец

Нива В (д)

6:0

50-й

03.12.1999

Сергей Ребров

Динамо

Прикарпатье (д)

6:0

100-й

26.04.2008

Александр Косырин

Металлург Д

Закарпатье (д)

5:0

150-й

28.02.2020

Владислав Супряга

СК Днепр-1

Динамо (д)

3:1

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