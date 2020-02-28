Динамо впервые в истории проиграло СК Днепр-1 – VAR казнит и спасает, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

СК Днепр-1 победил Динамо в рамках 20-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В первом туре после зимнего перерыва Динамо одержало трудную победу над Ворсклой, а СК Днепр-1 вырвал ничью с Карпатами. В отчетном матче стоит отметить возвращение Виктора Цыганкова в заявку команды. Напомним, лидер киевлян из-за травмы практически пропустил подготовку к сезону на сборах вместе с основной группой. СК Днепр-1 никогда в своей короткой истории не побеждал Динамо, поэтому дополнительную мотивацию искать не пришлось.

Стартовый свисток еще не прозвучал, а у Дмитрия Михайленко уже возникли проблемы. Игорь Когут, который попал в стартовый протокол, получил повреждение, поэтому на поле вышел Юрий Вакулко. Похоже, фортуна решила вернуть долг хозяевам очень быстро. Уже на первой минуте Хобленко получил шанс пробить по воротам, а рикошет дезориентировал Бущана – мяч едва не залетел в сетку. После розыгрыша углового защитники киевлян снова сыграли опрометчиво, но Чичиков не ожидал такого подарка и замешкался с ударом.

СК Днепр-1 – Динамо: впервые в истории УПЛ удалили игрока после применения VAR – пострадали киевляне

На этом проблемы Динамо только начались. Виталий Буяльский покинул команду Алексея Михайличенко в меньшинстве уже на 6-й минуте. Полузащитник киевлян грубо сыграл против Юрия Вакулко. Екатерина Монзуль не отреагировала на эпизод, а вот видеоасистент посоветовал главному рефери таки пересмотреть повтор. Вердикт – прямая красная карточка.

Численное большинство никак не повлияло на СК Днепр-1, который, очевидно, не рассчитывал получить подобное преимущество да еще и так быстро. Складывалось впечатление, что команды действуют в равных составах при небольшом игровом преимуществе Динамо. Именно киевляне вскоре создали опасный момент – Русин принял мяч в штрафной, развернулся и пробил, но неточно. После этого наступило затишье: много борьбы, позиционных действий, но мало остроты. Постепенно хозяева начали смелее идти вперед, но без особого успеха.

Динамо тоже осознало, что соперник никак не может использовать "лишнего" игрока, а терять очки для "бело-синих" сейчас совсем не время. Постепенно киевляне начали подбираться все ближе к владениям хозяев и делали это успешнее своих визави. На 40-й минуте Караваев протащил мяч по центру и мощно пробил – перекладина. А перед самым перерывом Русин ворвался на левый край штрафной и упал после жесткого стыка с Кравченко, но при этом получил желтую за симуляцию! Но и здесь Монзуль получила подсказку от ассистента. Несколько минут ушло на изучение видеоповтора, после чего предупреждение было отменено, зато назначен был пенальти. Вербич взялся исполнять наказание и легко развел Юрчука и мяч по разным углам. Динамо ушло на перерыв лидером.

Если кто-то ожидал продолжения активных действий и во втором тайме, то был очень разочарованным. После возобновления игры футбол стал еще более примитивным, а команды, как говорится, играли без ворот. Динамо можно было понять – трудно действовать активно, когда надо беречь силы из-за игры в меньшинстве, а вот к днепрянам оставались вопросы. Академические атаки вовсе не то оружие, которое будет эффективным против киевлян.

Дмитрий Михайленко понимал, что ему хорошо достанется от прессы и болельщиков, за такую ​​осторожную игру, поэтому на 64-й минуте бросил в бой Супрягу. Воспитаннику Динамо понадобилось совсем немного времени, чтобы отличиться. Назаренко и Вакулко разыграли комбинацию в штрафной гостей, после чего последний прострелил на линию вратарской, откуда уже замыкал Владислав – 1:1. А еще через три минуты составы стали равными. Полевой жестко сыграл против Караваева, а Монзуль на пару с VAR снова была неумолимой – красная.

Выход Де Пены и Цыганкова должны добавить креатива в игру Динамо, но пропустили именно киевляне. Днепряне заработали угловой. Кравченко выполнил подачу, а Супряге никто не мешал расстрелять Бущана. Дальнейшие действия трудно системно проанализировать – обе команды пытались спасти положительный для себя результат, но больше повезло Днепру. Опять героем стал Супряга, который убежал в контратаку и легко переиграл голкипера Динамо – 3:1.

Таким образом третья очная встреча в истории команд завершилась победой СК Днепр-1. Раньше дважды выигрывало Динамо. Киевляне остались на втором месте, но Заря имеет матч в запасе и может их опередить. Днепряне теперь отстают от шестой строчки всего на одно очко.