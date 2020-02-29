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СК ДНІПРО-1 - ДИНАМО ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Супряга оформив ювілейний хет-трик в історії чемпіонатів України

13:20 375 Читать на русском
Супряга оформив ювілейний хет-трик в історії чемпіонатів України
Владислав Супряга / СК Дніпро-1

Нападник дніпрян, завдяки своїй результативності у вчорашньому матчі проти Динамо, увійшов до історії українського футболу.

Хет-трик Владислава Супряги за СК Дніпро-1 у матчі з Динамо (3:1) став 150-м за рахунком в історії чемпіонатів України, повідомляє видання Sport.ua.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

20-річний форвард дніпрян став лише другим гравцем після Олексія Осипова з Таврії, який зумів тричі вразити ворота киян. А після виходу на заміну виконати подібне вдавалося лише Андрію Тотовицькому з Зорі у гостьовому поєдинку проти Шахтаря 15 травня 2016 роки (3:2) і Сергію Старенькому з Олександрії в домашній грі з кам'янською Сталлю 16 вересня 2017 року (4:1).

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян

Цікаво, що найбільшу колекцію хет-триків зібрали футболісти Динамо (33) і Шахтаря (22). Серед гравців, яким найчастіше вдавалось засмучувати суперника трьома голами стали Сергій Ребров (6) і Жуніор Мораєс (5). Наймолодший автор хет-трику – Олег Ящук з тернопільської Ниви (17 років 272 днів), найстарший – Олександр Гайдаш з Таврії (35 років 242 днів).

Гайдаш може похизуватися і найшвидшим хет-триком – 7 вересня 1997 року він забив третій м'яч Торпедо вже на 23-й хвилині. А найменше часу на три голи використав Віталій Пушкуца з Металіста, який 7 травня 2002 року примудрився тричі розписатися у воротах Закарпаття з інтервалом у 4 хвилини.

ХТ

Дата

Гравець

Клуб

Суперник

Рахунок

1-й

04.04.1992

Іван Гецко

Чорноморець

Нива В (д)

6:0

50-й

03.12.1999

Сергій Ребров

Динамо

Прикарпаття (д)

6:0

100-й

26.04.2008

Олександр Косирін

Металург Д

Закарпаття (д)

5:0

150-й

28.02.2020

Владислав Супряга

СК Дніпро-1

Динамо (д)

3:1

"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1

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12:25
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Теги
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