Супряга оформив ювілейний хет-трик в історії чемпіонатів України

Нападник дніпрян, завдяки своїй результативності у вчорашньому матчі проти Динамо, увійшов до історії українського футболу.

Хет-трик Владислава Супряги за СК Дніпро-1 у матчі з Динамо (3:1) став 150-м за рахунком в історії чемпіонатів України, повідомляє видання Sport.ua.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

20-річний форвард дніпрян став лише другим гравцем після Олексія Осипова з Таврії, який зумів тричі вразити ворота киян. А після виходу на заміну виконати подібне вдавалося лише Андрію Тотовицькому з Зорі у гостьовому поєдинку проти Шахтаря 15 травня 2016 роки (3:2) і Сергію Старенькому з Олександрії в домашній грі з кам'янською Сталлю 16 вересня 2017 року (4:1).

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Цікаво, що найбільшу колекцію хет-триків зібрали футболісти Динамо (33) і Шахтаря (22). Серед гравців, яким найчастіше вдавалось засмучувати суперника трьома голами стали Сергій Ребров (6) і Жуніор Мораєс (5). Наймолодший автор хет-трику – Олег Ящук з тернопільської Ниви (17 років 272 днів), найстарший – Олександр Гайдаш з Таврії (35 років 242 днів).

Гайдаш може похизуватися і найшвидшим хет-триком – 7 вересня 1997 року він забив третій м'яч Торпедо вже на 23-й хвилині. А найменше часу на три голи використав Віталій Пушкуца з Металіста, який 7 травня 2002 року примудрився тричі розписатися у воротах Закарпаття з інтервалом у 4 хвилини.

ХТ Дата Гравець Клуб Суперник Рахунок 1-й 04.04.1992 Іван Гецко Чорноморець Нива В (д) 6:0 50-й 03.12.1999 Сергій Ребров Динамо Прикарпаття (д) 6:0 100-й 26.04.2008 Олександр Косирін Металург Д Закарпаття (д) 5:0 150-й 28.02.2020 Владислав Супряга СК Дніпро-1 Динамо (д) 3:1

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