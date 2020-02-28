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Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

23:04 114 Читати українською
Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1
СК Днепр-1 – Динамо – 3:1 / Фото из открытых источников

В рамках 20-го тура УПЛ Динамо на выезде уступило СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

Динамо, несмотря на удаление Виталия Буяльского уже на шестой минуте, первым открыло счет в матче: в добавленное к первому тайму время голом с пенальти отметился Беньямин Вербич.

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После перерыва днепряне усилиями Владислава Супряги один гол отыграли, а уже через четыре минуты также остались вдесятером. Однако, это не только не остановило подопечных Михайленко, а наоборот окрылило и вышеупомянутый Супряга забил еще дважды, записав на свой счет хет-трик.

Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой.

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