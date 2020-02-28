Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

В рамках 20-го тура УПЛ Динамо на выезде уступило СК Днепр-1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо, несмотря на удаление Виталия Буяльского уже на шестой минуте, первым открыло счет в матче: в добавленное к первому тайму время голом с пенальти отметился Беньямин Вербич.

Михайличенко: Если нет возможности сделать VAR для всех клубов – стоит его отложить

После перерыва днепряне усилиями Владислава Супряги один гол отыграли, а уже через четыре минуты также остались вдесятером. Однако, это не только не остановило подопечных Михайленко, а наоборот окрылило и вышеупомянутый Супряга забил еще дважды, записав на свой счет хет-трик.

Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой.

Динамо впервые в истории проиграло СК Днепр-1 – VAR казнит и спасает, Супряга хет-триком уничтожил киевлян