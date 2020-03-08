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Сульшер: Мы заставили Манчестер Сити ошибаться

22:05 24 Читати українською
Сульшер: Мы заставили Манчестер Сити ошибаться
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер подытожил победу над Манчестер Сити в 29 туре АПЛ (2:0).

30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай
 
30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай

"Желание, отношение, преданность, связь между болельщиками и игроками меня больше всего порадовали. Иногда мы давили на них, прижимали к воротам, мы старались быть агрессивными.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов

Мы заставили их ошибаться, и мы довольны результатом. Марсьяль и Фернандеш всегда бьют, если есть возможность. Привилегия – быть тренером такой мотивированной команды. Вы не можете просить больше. Они будут совершенствоваться как игроки. Для нас победить такую команду, как Манчестер Сити – это фантастически, я рад за ребят", – цитирует Сульшера ВВС.

Победа позволила Манчестер Юнайтед держаться вплотную к зоне Лиги чемпионов – отставание от Челси составляет три очка.

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Англия Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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