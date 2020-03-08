Сульшер: Ми змусили Манчестер Сіті помилятись

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер підсумував перемогу над Манчестер Сіті у 29 турі АПЛ (2:0).

"Бажання, ставлення, відданість, зв’язок між вболівальниками та гравцями мене найбільше потішили. Часом ми тиснули на них, притискали до власних воріт, ми намагалися бути агресивними.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті – відео голів

Ми змусили їх помилятися, і ми задоволені результатом. Марсьяль та Фернандеш завжди б'ють, якщо є можливість. Привілей – бути тренером такої мотивованої команди. Ви не можете просити більше. Вони будуть вдосконалюватися як гравці. Для нас перемогти таку команду, як Манчестер Сіті – це фантастично, я радий за хлопців", – цитує Сульшера ВВС.

Перемога дозволила Манчестер Юнайтед триматися впритул до зони Ліги чемпіонів – відставання від Челсі складає три очки.

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