Игрок мадридского клуба умер в 24 года: "Скорая ехала 20 минут вместо 5"
Футбольную общественность Испании всколыхнуло страшное известие.
Футболист Мардоче Лузоло Нсимба умер на тренировке мадридского клуба Мостолес, который представляет пятый дивизион Испании. Уроженцу ДР Конго было всего 24 года, сообщает Marca.
Трагедия произошла в пятницу (17 мая). На тренировке Мардоче стало плохо, и он упал на поле. Партнеры, тренеры и персонал пытались оказать первую помощь, но все оказалось тщетным. К оперативности работы скорой осталось немало вопросов.
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"Первое, что мне кажется возмутительным, – это наша беспомощность в таких ситуациях. За последние годы такое случается не впервые, но никто на поле не знал, как правильно помочь. Что-то такое простое вроде курса первой помощи и сердечно-легочной реанимации может спасти жизнь партнера... И не важно, в каком дивизионе мы играем. Это должно быть обязательно для всех, мы говорим о жизни, а не о футболе.
Второе, что меня разозлило, – это время прибытия медработников. Скорая ехала 20 минут, хотя в 5 минутах езды от стадиона есть 3 больницы. Сердце молодого парня просто перестало биться... Они приехали слишком поздно, а когда приехали, то даже не знали, как зайти на поле. Пытались через задний вход, который был закрыт.
Я ни в коем случае не хочу преуменьшать ту огромную работу, которую они выполняют ежедневно для спасения жизней. Я даже не знаю, смогли ли бы они сделать для парня что-то больше, если бы прибыли раньше. Но я был шокирован, узнав об этом вот так. Я хочу выразить свои соболезнования семье и особенно брату, который стал свидетелем всего этого. Возможно, это худший день в его жизни... Много сил всем и покойся с миром, Мардоче", – заявил Хосе Пратс, другой игрок Мостолеса.
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