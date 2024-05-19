Футболист Мардоче Лузоло Нсимба умер на тренировке мадридского клуба Мостолес, который представляет пятый дивизион Испании. Уроженцу ДР Конго было всего 24 года, сообщает Marca.

Трагедия произошла в пятницу (17 мая). На тренировке Мардоче стало плохо, и он упал на поле. Партнеры, тренеры и персонал пытались оказать первую помощь, но все оказалось тщетным. К оперативности работы скорой осталось немало вопросов.

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"Первое, что мне кажется возмутительным, – это наша беспомощность в таких ситуациях. За последние годы такое случается не впервые, но никто на поле не знал, как правильно помочь. Что-то такое простое вроде курса первой помощи и сердечно-легочной реанимации может спасти жизнь партнера... И не важно, в каком дивизионе мы играем. Это должно быть обязательно для всех, мы говорим о жизни, а не о футболе.

Второе, что меня разозлило, – это время прибытия медработников. Скорая ехала 20 минут, хотя в 5 минутах езды от стадиона есть 3 больницы. Сердце молодого парня просто перестало биться... Они приехали слишком поздно, а когда приехали, то даже не знали, как зайти на поле. Пытались через задний вход, который был закрыт.

Я ни в коем случае не хочу преуменьшать ту огромную работу, которую они выполняют ежедневно для спасения жизней. Я даже не знаю, смогли ли бы они сделать для парня что-то больше, если бы прибыли раньше. Но я был шокирован, узнав об этом вот так. Я хочу выразить свои соболезнования семье и особенно брату, который стал свидетелем всего этого. Возможно, это худший день в его жизни... Много сил всем и покойся с миром, Мардоче", – заявил Хосе Пратс, другой игрок Мостолеса.

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