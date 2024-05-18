"Мне очень грустно покидать Брайтон, но я очень горжусь тем, чего достигли мои игроки и персонал при поддержке всех в клубе и наших замечательных болельщиков за последние два исторических сезона.

Де Дзерби официально покинет Брайтон – сенсационное решение клуба

Мы договорились завершить мое пребывание в Брайтоне, чтобы мы с клубом могли продолжать работать так, как лучше всего подходит каждому из нас, придерживаясь собственных идей и видения, а также нашей работы и человеческих ценностей. Я действительно наслаждался напряженными и сложными двумя годами работы в Премьер-лиге. Четыре больших турнира в этом сезоне. Уход сейчас дает мне время передохнуть, прежде чем принять решение о своих планах на будущее", – приводит слова Де Дзерби пресс-служба Брайтона.

"Чаек" покидают и помощники итальянца, среди которых Андреа Малдера, – бывший член тренерского штаба Андрея Шевченко в сборной Украины.

Де Дзерби – безальтернативный вариант Баварии, переговоры уже продолжаются, известна цена вопроса