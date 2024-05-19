"Воля Украине!": немецкий клуб устроил эффектный перфоманс на последнем матче сезона
Фанаты немецкого Мюнхен 1860 решили выразить поддержку Украине во время очередного матча первенства.
Мюнхен 1860 проводил последний матч сезона на домашнем стадионе с Арминией (поражение 0:2), но фанаты команды посвятили перфоманс не своему клубу.
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На фан-секторе Мюнхена 1860 вывесили сине-желтый баннер с надписью: "Сезон завершен – войне нет! Воля Украине!"
Добавим, что Мюнхен 1860 завершил сезон на 15 месте в третьей Бундеслиге с 46 очками. Интересно, что Арминия благодаря победе над мюнхенцами также набрал 46 пунктов, но расположилась выше, на 14-й строчке.
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