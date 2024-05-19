Фанаты немецкого Мюнхен 1860 решили выразить поддержку Украине во время очередного матча первенства.

Мюнхен 1860 проводил последний матч сезона на домашнем стадионе с Арминией (поражение 0:2), но фанаты команды посвятили перфоманс не своему клубу.

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На фан-секторе Мюнхена 1860 вывесили сине-желтый баннер с надписью: "Сезон завершен – войне нет! Воля Украине!"

Добавим, что Мюнхен 1860 завершил сезон на 15 месте в третьей Бундеслиге с 46 очками. Интересно, что Арминия благодаря победе над мюнхенцами также набрал 46 пунктов, но расположилась выше, на 14-й строчке.

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