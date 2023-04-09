Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон стал жертвой агрессии арбитра в игре АПЛ против "канониров".

Во время матча "красных" против Арсенала в 30 туре АПЛ случился неприятный случай. Лайнсмен Константин Хацидакис ударил локтем защитника Ливерпуля Эндрю Робертсона. Этот эпизод попал на видео.

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Когда главный арбитр встречи дал свисток на перерыв при счете 2:1 в пользу гостей, левый защитник "красных" подошел к лайнсмену Константину Хацидакису, очевидно, чтобы опротестовать какое-то решение, судя по изображениям, опубликованным Sky Sports.

Тогда арбитр поднял руку и коснулся горла или нижней части лица игрока, вызвав очередную волну протестов со стороны игроков Ливерпуля вокруг судейской тройки. По словам репортера Sky на краю поля, Робертсон выкрикнул: "Он ударил меня локтем в горло, лайнсмен ударил меня локтем в горло!"

What's up with the linesman elbowing Robertson? pic.twitter.com/lZ5gcxhu8q — FPL Focal (@FPLFocal) April 9, 2023

После матча орган профессионального судейства Англии указал в своем заявлении, что проведет расследование инцидента. Напомним, что встреча между Ливерпулем и Арсеналом закончилась вничью 2:2.

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