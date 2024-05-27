Голкипер Жироны и сборной Украины Артем Довбик попал в символическую сборную по итогам сезона Ла Лиги 2023/24.

Легендарный голкипер Реала и сборной Испании Сантьяго Каньисарес на радио Cope представил свой вариант символической сборной по итогам чемпионата Испании сезона 2023/24.

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Экс-вратарь включил в свою команду нападающего Жироны Артема Довбика, который стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола. Рядом с украинцем бывший игрок разместил Александера Серлота из Вильярреала. Каньисарес не выбрал в сборную Андрея Лунина, а место в воротах отдал Гиорги Мамардашвили. Бывший игрок Реала не выбрал ни одного игрока из Барселоны.

Напомним, что Сантьяго Каньисарес выступал за "сливочных" с 1988 по 1998 годы. С Реалом он получил дважды титул чемпиона Испании, Суперкубок и выигрывал Лигу чемпионов.

Сборная сезона от Каньисареса:

Голкипер: Мамардашвили

Защитники: Карвахаль, Рюдигер, Москера, Мигель Гутьеррес

Полузащитники: Кроос, Беллингем, Иско, Винисиус

Нападающие: Сёрлот и Довбик