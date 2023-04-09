За последние десять матчей на Энфилд в английской Премьер-лиге команда Артеты одержала только одну победу. Семь встреч "канониры" проиграли, а еще две закончились вничью.

Ливерпуль чудом не одолел Арсенал в БЕЗУМНОМ матче АПЛ – Зинченко провалился, Салах не реализовал 2 пенальти подряд

В этом матче Арсеналу также не суждено было взять три очка. Команда Зинченко забила быстрый гол, а к перерыву удвоила свое преимущество. После перерыва Ливерпуль продемонстрировал свою лучшую игру и сумел переломить ход матча. На 42 минуте Салах отыграл один мяч, а ближе к концу встречи Фирмино сравнял счет. При этом Салах еще и пенальти не забил.

"Красные" имели несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед, но "канонирам" все же удалось сохранить ничью. Героем стал Арон Рэмсдейл, выдавший несколько чудо-сэйвов.

После 30 туров Арсенал все еще занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 73 балла. "Канониры" опережают Манчестер Сити на шесть очков, но у команды Гвардиолы игра в запасе. Ливерпуль находится на восьмом месте с 44 пунктами.