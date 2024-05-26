Нападающий Сандерленда U-21 Тимур Тутеров поразил ворота сверстников из Тоттенхэма в финале плей-офф АПЛ U-21.

Тоттенхэм и Сандерленд сошлись в финале плей-офф АПЛ U-21. В основном составе “черных котов” вышел и наш соотечественник Тимур Тутеров.

Довбику вменяют "читерство" в завоевании Пичичи: "Сёрлот заслужил – забил 23 гола и ни одного с пенальти"

Тоттенхэм оказался сильнее – дубль Ланкшира и гол Эбботта определили исход игры. Гол Тутерова на последних минутах немножко подсластил пилюлю для Сандерленда – украинский форвард удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

К слову, Тутеров сыграл за Сандерленд U-21 в 11 матчах, записав в свой актив 2 гола и ассист.

Жирона уничтожила Гранаду – Довбик и Цыганков забили 5 голов плюс 2 ассиста, феерическое шоу, заявка на Пичичи имени Шевченко