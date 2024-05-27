Лига Пике

UA Steel – G3X FC – 0:4

Голы: Оливейра, 1, Меноси, 20+1, Каваками, 35, Гарсия, 36

Незабитые пенальти: Лебига (UA Steel), 11 – Соуза (G3X FC), 36

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Украинскую команду представляли: Андрей Пятов, Дарио Срна, Дмитрий Чигринский, Артем Федецкий, Николай Морозюк, Валерий Федорчук, Эдмар, Евгений Коноплянка, Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Воронин и Михаил Лебига.

Первый гол UA Steel пропустила сразу после начала игры. Прекрасный шанс сравнять имел Лебига с пенальти, но блогер неудачно исполнил пенальти. Андрей Пятов не раз выручал украинскую команду, но не смог завершить игру, поэтому на воротах доигрывал Валерий Федорчук.

Украинская команда до конца встречи пропустила еще три мяча и в итоге проиграла 0:4.

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