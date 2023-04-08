Наставники Тоттенхэма и Брайтона организовали свое шоу в поединке 30-го тура АПЛ.

Роберто Де Дзерби еще перед стартовым свистком начал что-то агрессивно говорить своему земляку Кристиану Стеллини, который управляет "шпорами" после ухода Антонио Конте. Пока неизвестно, что так разозлило бывшего тренера Шахтера.

Поединок оказался насыщенным на фолы и противоречивые судейские моменты, поэтому после перерыва произошел еще один напряженный инцидент. После очередного свистка на 58-й минуте началась массовая толкотня, к которой присоединились игроки и члены тренерского штаба. Стюарт Эттуэлл разобрался просто – по красной для Стеллини и Де Дзерби.

DE ZERBI AND STELLINI GOING AT IT! #TOTBHA pic.twitter.com/ln73Jxzdz4 — The Premier League Club (@TPLCSports) April 8, 2023

Поединок завершился тяжелой победой Тоттенхэма, а следующий тур командам предстоит провести без тренеров-хулиганов. "Шпоры" будут принимать Борнмут, Брайтон сыграет на поле Челси.

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