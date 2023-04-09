Арбітр вдарив гравця Ліверпуля в перерві матчу з Арсеналом – відео скандалу
Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон став жертвою агресії арбітра у грі АПЛ проти "канонірів".
Під час матчу "червоних" проти Арсенала у 30 турі АПЛ трапився неприємний випадок. Лайнсмен Константін Хацидакіс вдарив ліктем захисника Ліверпуля Ендрю Робертсона. Цей епізод потрапив на відео.
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Коли головний арбітр зустрічі дав свисток на перерву за рахунку 2:1 на користь гостей, лівий захисник "червоних" підійшов до лайнсмена Костянтіна Хацідакіса, очевидно, щоб опротестувати якесь рішення, судячи з зображень, опублікованих Sky Sports.
Тоді арбітр підняв руку й торкнувся горла або нижньої частини обличчя гравця, викликавши чергову хвилю протестів з боку гравців Ліверпуля до суддівської трійки. За словами репортера Sky на краю поля, Робертсон вигукнув: "Він вдарив мене ліктем у горло, лайнсмен вдарив мене ліктем у горло!"
Після матчу орган професійного суддівства Англії зазначив у своїй заяві, що проведе розслідування інциденту. Нагадаємо, що зустріч між Ліверпулем та Арсеналом закінчилася внічию 2:2.
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