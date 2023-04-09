Манчестер Сити разгромил Саутгемптон накануне. Так что Александр Зинченко вышел в основе с четким намерением восстановить 8-очковое преимущество (5 по потерянным) над бывшей командой. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Арсенал на "Футбол 24", стартовал в 18:30. Лидер АПЛ 2022/23 во время нынешнего сезона уже одолел "красных" в родных стенах, но на стадионе Энфилд не выигрывал почти 11 лет, потерпев при этом не одно разгромное поражение. Поэтому отчетный поединок приобретал особый характер, тем более Юрген Клопп приберег большинство основы в игре против Челси.

Ливерпуль – Арсенал: онлайн-трансляция матча АПЛ

Не прошло и 30 секунд, как Зина разыграл стандарт из центральной зоны, запустив Мартинелли левым полуфлангом в штрафную, удар Джаки заблокировал Конате. Украинский легионер во время контроля Арсенала и не думает идти на левый фланг, с первых же секунд маневрирует в центре. Ливерпуль предсказуемо раз за разом забрасывает на Салаха, но там Зинченко надежно все перекрывает. Именно с подбора Саши началась голевая атака на 8 минуте. Покатали с фланга на фланг, Эдегор планировал обыграться с Сакой, Ван Дейк сыграл еще лучше, перехватив пас так, что выкатил Мартинелли.

Огненная концовка и отскок команды Зинченко в видеообзоре матча Ливерпуль – Арсенал – 2:2

Более 7 часов и 30 минут не пропускала до этого момента команда Клоппа на Энфилде... Зинченко издевается над прессингом Салаха и Гакпо простым перепасом с Холдингом, после чего переводит на Мартинелли и получает ответный пас. Классный удар украинца из-за пределов штрафной тянет Алиссон. Ливерпуль настолько предсказуемо играет без намека на креатив, будто совсем без мяча находится (хотя по владению равновесие).

Пытаются хозяева хотя бы использовать высоту обороны Арсенала регулярными забросами за спины. С Зинченко не проходит, а вот на левом фланге Фабинью удалось отыграть Уайта и вывести Робертсона в штрафную - Энди простил, не попав в дальний нижний. Правый защитник гостей еще и не успел в подкат у владений Алиссона, нарвавшись на быструю желтую. А дальше Зинченко вновь начал голевую атаку, Партей перевел налево, Джака забросил в прорыв Мартинелли, идеально подавшего на Жезуса во вратарской. Это было слишком легко.

Ван Дейк откровенно не справляется с экс-нападающим Манчестер Сити даже на фланге, чистая желтая. Отдал "голевой пас" на соперника, без борьбы отпустил визави на расстрельную позицию, даже не пытаясь выиграть второй этаж. Катастрофический матч Вирджила. Хотя и Александер-Арнольд прямо на поле получает порцию эмоциональной критики от своего капитана Хендерсона. Трент, похоже, слишком часто пытается копировать стиль Зинченко со смещениями в центр, оголяя свой правый фланг в защите.

Холдинг едва не возродил интригу на ровном месте. Хендерсон, уже второй раз так накрывший соперников, мгновенно бросил на ход Салаху, но тот пробил совсем плохо, будто потеряв ворота из виду. Рэмсдейл и Габриэл взяли паузу, присев на газон по очереди. Вроде бы ничего страшного. Арсенал просто не замечает большие силы прессинга Ливерпуля, в некоторых эпизодах очень быстро отыгрывая по 6 соперников еще до центрального круга. Джака подленько сзади пнул Трента, тот толкнул в ответ. Столкнулись лбами. По желтой, чтобы остыли.

Ну, а в конце 1 тайма хозяева таки разыграли результативную атаку. Кертис Джонс в штрафной элегантно пяткой бросил под забегание Жоти, тот продлил в центр, откуда Хендерсон, отлепившийся от Зинченко, отдал на дальнюю штангу. Габриэл Салаха не удержал - 1:2. Трент забрасывает на дальнюю штангу, где Жота простреливает, Хендерсон у 11-метровой отметки подбирает и бьет выше. Поджали "красные" в компенсированное время. Салах после заброса того же Александера-Арнольда накрутил в штрафной Зину, но Габриэл заблокировал удар Мохамеда. Заведенные футболисты Ливерпуля, желтая Робертсону, которого боковой судья зачем-то ударил локтем в челюсть. Безумие.

Linesman Elbow On Andrew Robertson pic.twitter.com/EqjZqvDWpO — Jimmy Smith (@SmthQA) April 9, 2023

Удалось Ливерпулю заставить Арсенал ввязаться в "драку" атака на атаку в последние минут 10 до перерыва. На старте второй половины "канониры" пытаются успокоить игру через контроль. Получается не очень, хозяева изрядно насыщают чужую штрафную. Гакпо катит Салаху, который зря стреляет с нулевого угла. Ван Дейк поборолся на угловом с несколькими оппонентами, Жота подставился перед Холдингом, но Мохамед промазал с пенальти. Король сборной Египта загубил второй подряд 11-метровый в АПЛ промахом мимо ворот, а в целом для него это уже третий нереализованный удар с точки в чемпионате Англии.

Робертсон забрасывает на дальнюю штангу, Салах упускает возможность исправиться, ведь Рэмсдейл блестяще вытаскивает из-под перекладины. А вот Зинченко, похоже, потерял позицию. Опять Саша почему-то сместился ближе к воротам вместо того, чтобы реагировать на Мохамеда. Показали реакцию Клоппа на промах Салаха с пенальти. Немецкий тренер отвернулся от поля, после чего сдержанно порадовался и очень удивился, как счет не стал таки 2:2. Ливерпуль после перерыва увеличил преимущество в контроле мяча с 53% до 64%. Страшно душат хозяева. Если бы не промах Салаха, могли уже даже дожимать раненого лидера АПЛ.

Несколько раз уже Арсенал пытается ловить на высоте обороны соперника. Зинченко разыгрывает, проходит заброс на Мартинелли, потому что Ван Дейк застревает. Только Робертсон спасает, в бешеном подкате опережая Саку. Вместо атакующего хавбека Эдегора вышел... центральный защитник Кивьор. Разъяренного Жезуса, не желающего уходить с поля, заменил Троссар. Джокеры же Клоппа едва не организовали камбэк. Фирмино отборолся в центре, Салах в касание бросил за спины, Дарвин Нуньес не прошил Рэмсдейла.

И все же Ливерпуль сравнял. Заслуженно, как ни крути. Александер-Арнольд издевательски легко обыграл Зинченко, прорвался в штрафную и подал на голову Фирмино, который легко перевисел Уайта. Немного не успел Артета с заменой украинца на Тирни, который выходит на компенсированные минуты и неплохо пробивает в дальний нижний. Розыгрыш углового Арсенала привел к контратаке. Салах покатил в центр, Трент бахнул выше. Робертсон с полуфланга подал во вратарскую – египтянин, которого уже и руками держал Тирни, чудом не попал. Александер-Арнольд катит между линиями, Мохамед выкручивает, Рэмсдейл космически спасает.

КАК не забивает Конате с двух метров после сброса Дарвина?!!!! Еще и на добивании скандальчик, ведь Габриэл откровенно потянул Салаха за футболку, Судья не дал еще один пенальти на последних секундах. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МАТЧ каким-то непостижимым образом завершается лишь 2:2. Арсенал подпускает Ман Сити на 6-очковое расстояние. А у конкурентов на матч меньше сыграно плюс домашняя битва с лидером. Если команды Артеты и Гвардиолы сравняются по очкам, судьбу чемпиона решит разница голов, которая сейчас на 5 пунктов лучше у Холанда и компании.

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