"Как такое возможно, что мы получаем 10 желтых карточек и даже не можем поговорить с арбитром (на самом деле "горчичников" было всего 6 – прим. Футбол 24)? Мы ничего не можем сделать. Иногда судья готов обсудить моменты, но на этот раз нам не разрешали. Он единственный арбитр в мире, который делает такие вещи и показывает 10 карточек одной команде.

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Обычно пенальти – желтая карточка, которая для игрока Нанта означала красную. Как здесь не показывать желтую карточку? Я думаю, что судьи должны взять на себя ответственность, они обос*али ПСЖ», – приводит слова Верратти L'Équipe.

Добавим, что для ПСЖ это было только второе поражение в чемпионате, потому лидерству ничего не угрожает.

ПСЖ опозорился в Нанте после триумфа над Реалом в ЛЧ – три пропущенных за тайм, Неймар оконфузился, не забив пенальти