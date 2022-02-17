"Пока это выглядит как ошибка селекции. Конечно, для продажи футболок переход Месси – это здорово. Люди ходят посмотреть на его игру за ПСЖ. Но следует признать, что он ничего не приносит ПСЖ в спортивном плане.

Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов, не забив пенальти Реалу

Главная проблема состоит в том, что матч с Реалом – большая игра, в которой мы ждем блеска больших игроков. Но сегодня Лео был главным балластом. Технические ошибки, потери, незабитый пенальти – такое может произойти с каждым. Ярче всего это видно из его поведения. Он смотрит на бутсы и будто чем-то недоволен. Даже стандарты он выполняет как-то странно", – цитирует Ротена RMC Sport.

Напомним, Килиан Мбаппе на последних минутах забил единственный гол, давший ПСЖ преимущество перед выездом в Мадрид.

ПСЖ розбив немічний Реал: нестримний Мбаппе, героїзм Куртуа, або Чому Анчелотті має бути соромно