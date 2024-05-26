Накануне Динамо в матче 30-го тура УПЛ одолело Рух и на мажорной ноте завершило сезон 2023/2024. По информации официального сайта киевлян, теперь у футболистов будет отпуск, а 23 июня команда снова соберется на клубной базе в Конча-Заспе.

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Все футболисты традиционно пройдут медобследование. В течение двух недель динамовцы будут заниматься в Киеве, а 7 июля отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию, в рамках которого запланировано проведение контрольных поединков. Оттуда после завершения сбора Динамо отправится на первый квалификационный матч Лиги чемпионов.

Отмечается, что футболисты, которые будут принимать участие в товарищеском турнире олимпийской сборной в Марселе, а также сборники, вызванные Сергеем Ребровым на Евро-2024, получат отдых, продолжительность которого будет зависеть от того, когда наша сборная закончит выступления на континентальном первенстве. Затем они присоединятся к Динамо.

Напомним, команда Шовковского финишировала в турнирной таблице УПЛ второй, уступив Шахтеру 2 очка.

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