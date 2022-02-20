Хавбек ПСЖ Марко Верратті звинуватив у всіх смертних гріхах арбітра Мікаеля Лесажа, який працював на матчі проти Нанта (1:3).

"Як таке можливо, що ми отримуємо 10 жовтих карток і навіть не можемо поговорити з арбітром (насправді "гірчичників" було лише 6 – прим. Футбол 24)? Ми нічого не можемо вдіяти. Іноді суддя готовий обговорити моменти, але цього разу нам не дозволяли. Він єдиний арбітр у світі, який робить такі речі і показує 10 карток одній команді.

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Зазвичай пенальті – це жовта картка, яка для гравця Нанта означала червону. Як тут не показувати жовту картку? Я думаю, що судді повинні взяти на себе відповідальність, вони обіс*али ПСЖ", – наводить слова Верратті L'Équipe.

Додамо, що для ПСЖ це була лише друга поразка в чемпіонаті, тому лідерству нічого не загрожує.

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