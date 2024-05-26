Чемпионы Франции близки к подписанию 25-летнего вратаря Краснодара и сборной России Матвея Сафонова, утверждает Фабрицио Романо.

Россия стала лицом чемпионата мира, на котором даже не играет – очередной позор ФИФА

ПСЖ якобы готов заплатить 20 млн евро клубу из страны-террориста. Трансфер явно ударит по репутации парижан, да еще и выглядит абсурдно с чисто футбольной точки зрения. Позиция вратаря в ПСЖ уверенно закрыта 25-летним Доннаруммой и 22-летним Тенасом. Зачем тратить немалую сумму на третьего кипера с российским паспортом?

Напомним, в этом сезоне ПСЖ в который раз не смог выиграть Лигу чемпионов и бесплатно потерял свою главную звезду – Килиана Мбаппе.

Мбаппе выиграл последний трофей с ПСЖ – парижане одолели Лион в финале Кубка Франции, Луис Энрике оформил требл