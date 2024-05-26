ПСЖ близок к позорному трансферу – 20 миллионов за россиянина на закрытую позицию
Руководство ПСЖ остается верным стратегии бездумных трат на трансферном рынке.
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ПСЖ якобы готов заплатить 20 млн евро клубу из страны-террориста. Трансфер явно ударит по репутации парижан, да еще и выглядит абсурдно с чисто футбольной точки зрения. Позиция вратаря в ПСЖ уверенно закрыта 25-летним Доннаруммой и 22-летним Тенасом. Зачем тратить немалую сумму на третьего кипера с российским паспортом?
Напомним, в этом сезоне ПСЖ в который раз не смог выиграть Лигу чемпионов и бесплатно потерял свою главную звезду – Килиана Мбаппе.
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