В субботу, 19 февраля, сыграны два матча французской Лиги 1. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 25 тур

Ланс – Лион – 1:1

Голы: Клаусс, 13 – Кадевере, 44

Нант – ПСЖ – 3:1

Голы: Коло Муани, 4, Мерлен, 16, Бла, 45+5 (пен) – Неймар, 47

Нереализованный пенальти: Неймар, 59

Игровой день стартовал поединком в Лансе между местной командой и Лионом. Хозяева быстро повели после точного удара Клаусса, который удачно сыграл на добивании. "Ткачи" отыгрались перед свистком на перерыв – Кадевере замкнул пас Токо-Экамби. Во второй половине игры голов не было – 1:1. Эта ничья оставила обе команды за пределами еврозоны. Лион идет 6-м (38 очков), у Ланса на балл меньше и 9 позиция.

В центральном поединке Нант принимал ПСЖ – Лионель Месси провел 800-й матч в клубной карьере. Несколько дней назад команда Почеттино обыграла Реал в Лиге чемпионов и, похоже, перепраздновала.

Уже на 16-й минуте счет был 2:0 в пользу Нанта. Сначала Мбаппе потерял мяч, а контратака "канарок" завершилась точным выстрелом Коло Муани, пробившим под ногой Навасу. Не заставил себя ждать и второй мяч, автором которого стал 19-летний Мерлен. Молодой форвард поразил дальнюю девятку – фантастический дебютный гол за первую команду Нанта.

Перед самым перерывом Нант довел счет до разгромного, реализовав пенальти. 3:0 – возможно, хозяева в раздевалке подумали, что дело сделано, и едва не поплатились. На второй тайм парижане вышли заведенными и быстро забили. На 47-й минуте Мбаппе отдал на Месси, Лео нашел Неймара, а бразилец убрал соперника и пробил в угол. Первый гол Нея после возвращения.

Мбаппе мог сокращать отставание до минимума, но Лафон отразил удар Килиана. На 58-й минуте семерка ПСЖ заработал пенальти, который пошел бить Неймар. Исполнил еще хуже, чем Месси в матче с Реалом. Пижонский удар бразильца без проблем забрал Лафон.

Еще лучший момент парижане упустили на 73-й. Мбаппе с линии вратарской умудрился пробить выше. По сути, после этого команда Почеттино сдалась. Если старт второго тайма давал надежду на очки, то с течением времени Нант отвёл игру от своих ворот и уверенно удержал победу.

Это только второе поражение парижан в чемпионате, но столичная команда уверенно лидирует (59 очков). Нант поднялся на 5-е место – 38 баллов.

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