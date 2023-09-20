Кривбасс – Верес. Арбитр – Анастасия Романюк.

32 мин.

Решение на поле: штрафной удар без карточки.

Правильное решение: пенальти без карточки.

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Объяснение/размышление: Арбитр назначает штрафной удар за нарушение в виде игры рукой, оцененной как произошедшее за пределами штрафной площадки. В этом случае контакт между рукой и мячом заслуживает наказания, потому что у защитника в попытке создать препятствие собственным телом рука немного отставлена, и он рискует, оставаясь на траектории удара и не контролируя собственное тело. В этом случае рука увеличивает неестественным способом поверхность попадания и помехи. Считать эту ситуацию с игрой рукой заслуживающей наказания является правильным.

VAR: VAR правильно вмешивается для того, чтобы еще раз показать ситуацию и то, что она произошла как раз внутри штрафной, а не за ее пределами (как это было оценено арбитром на поле). Правильное решение, согласно новым рекомендациям УЕФА, – пенальти без желтой карточки (ПНП – просмотр на поле).

Шахтер – Оболонь. Арбитр – Николай Балакин.

54 мин.

Решение на поле: штрафной удар без карточки.

Правильное решение: нет нарушения/нет карточки.

Объяснение/размышление: Арбитр назначает штрафной удар за нарушение в виде игры рукой, оцененной как произошедшее за пределами штрафной площадки. Также и в этом эпизоде защитник в попытке создать препятствие рискует, оставаясь на траектории удара и не контролируя собственное тело. Однако в этом случае рука не увеличивает площади попадания, поскольку полностью прижата к груди (если бы мяч попал в другую, правую руку, то было бы совсем по-другому). Считать эту ситуацию с контактом между рукой и мячом не заслуживающим наказания является правильным.

VAR: арбитр ждет, прежде чем свистнуть нарушение, для того чтобы проверить наличие преимущества. VAR правильно вмешивается, предоставляя арбитру возможность проверить то, что мяч коснулся именно левой руки (наказания нет), а не правой. Правильным решением является следующее: нет нарушения и нет карточки (ПНП – просмотр на поле).

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ЛНЗ – Рух. Арбитр – Александр Каленов.

90+1 мин.

Решение на поле: нет нарушения/гол.

Правильное решение: нет нарушения/гол.

Объяснение/размышление: арбитр правильно решил, что обе ситуации не подлежат наказанию и продолжил игру, приведшую к голу. Первый эпизод представляет собой контакт между ступнями игроков, который, конечно, не подлежит наказанию ни одного из них, поскольку они вели борьбу за мяч. Футбол является контактным видом спорта, и ни один из двух не демонстрирует несдержанного поведения в отношении соперника. Игра была продолжена правильно. В результате незначительного контакта оба игрока потеряли равновесие и упали. При этом нападающий касается мяча опорной правой рукой, опирающейся на газон, чтобы удержаться, поэтому – это не заслуживает наказания. Следует подчеркнуть, что контакт происходит, когда мяч практически остановился, и это не может помочь контролировать его. Следовательно, правильным решением было продолжить игру, приведшую к голу. Следует отметить, что гол был забит по правилам, поскольку это сделал партнер по команде (№ 9 ЛНЗ) и при этом факта немедленности не было. Если бы №9 после того, как коснулся мяча, сразу напрямую забил гол, то его следовало бы отменить из-за касания рукой по факту немедленности.

VAR: в этом случае VAR ограничивается проверкой видео, поскольку действия вполне правильны на протяжении всего развития НФАД (НФАД – начальная фаза атакующих действий).

Александрия – Минай. Арбитр – Александр Шандор.

90+7 мин.

Решение на поле: завершить игру

Правильное решение: продолжить игру.

Объяснение/размышление: арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан к середине штрафной, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафного или поля. В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной (возможно, он ошибочно считал, что вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.

VAR: к сожалению, VAR не имеет права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR).

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