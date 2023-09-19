Динамо вернулось в чемпионат после почти месячного перерыва. Киевляне довольно уверенно одолели Ворсклу, но момент с рукой Ярмоленко не давал покоя "зелено-белым". Претензии к судейству имел и главный тренер Оболони Валерий Ивашенко – "пивовары" минимально проиграли Шахтеру. Примечательно, что впервые в истории все матчи тура УПЛ были с присутствием VAR, однако от скандалов это не уберегло.

Юрий Вернидуб с Кривбассом незаметно выскочил на второе место. Юрий Максимов дебютировал в СК Днепр-1. Этим и другим темам посвящен новый выпуск на YouTube-канале "Футбол 24".

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