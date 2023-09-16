Минай провально стартовал в чемпионате Украины 2023/24. Подопечные Владимира Шарана были единственной командой УПЛ, которая еще не побеждала – 2 ничьих и 4 поражения при 14-ти пропущенных мячах обусловили пребывание закарпатцев на дне турнирной таблицы. У Александрии тоже куча проблем – команда Руслана Ротаня в последний раз побеждала еще 5 августа, а в последних 4-х турах набрала всего 1 очко. Словом, тот случай, когда ничья не устраивала никого, а для Владимира Шарана игра против своей бывшей команды имела еще дополнительное эмоциональное значение. Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Минай на "Футбол 24", стартовал в 19:00.

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Начало встречи прошло без моментов, после чего подопечные Ротаня наконец-то оживили игру. Лишь на 18-й минуте Бандура вступил в игру после удара Кулакова. Еще один момент Андрея завершился неточным ударом с линии вратарской. С таким же успехом пробил и Ковалец, а Калитвинцев со штрафного не попал в ближний угол. Минай в атаку практически не ходил – разве что Гуничев не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот. Никите Шевченко, похоже, стало настолько скучно, что кипер решил даже решил рискованно сыграть головой на линии штрафной. Обошлось.

На 37-й минуте Минай создал лучший момент в игре. Подача углового завершилась мощным ударом Твердохлеба головой с нескольких метров – Шевченко парировал только благодаря удачному выбору позиции. Среагировать на такое очень тяжело. В итоге, 0:0 после первого тайма – последним острым моментом был неточный удар Ковальца со штрафного.

Второй тайм таки подарил забитые голы. На 61-й минуте Гуничев выиграл позицию после подачи углового и из пределов вратарского открыл счет. Джевани мог восстановить равновесие, однако Бандура в прыжке потянул его удар. Впрочем, Александрия таки отыгралась на 74-й минуте. Микитишин упал в борьбе с Дмитруком, арбитр указал на точку. Абсолютно бессмысленный пенальти, ведь мяч уже уходил за пределы поля. Пенальти безупречно исполнил Кулаковский – 1:1.

Этот счет продержался до финального свистка, хотя хозяева были ближе к победе. После подачи со штрафного каркас ворот спас Минай. Матч завершился интересно – после подачи углового мяч влетел в ворота Миная, но арбитр за мгновение до этого дал финальный свисток, хотя мяч не покинул пределы поля.

Обе команды продолжили свои безвыигрышные серии. Александрия не победила в 5-м матче подряд – 9 место, 8 очков. Минай остается на последней строчке, имея всего 3 балла. Команда Владимира Шарана продолжает удерживать статус единственой команды УПЛ, которая все еще не выигрывала в текущем чемпионате.

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