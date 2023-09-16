"Мои впечатления от игры? Вы сами все видели – играли в меньшинстве против лидера чемпионата, но ребята в этом плане герои. Я их поблагодарил за самоотдачу, за те моменты, которые они создали, за старания. Вопросов к ним нет.

Шахтер – Оболонь – 1:0 – видео гола и обзор удачной репетиции "горняков" перед стартом в ЛЧ

Но вы же видите, тяжело полтора тайма играть в меньшинстве против команды, играющей в Лиге чемпионов. Я не хочу говорить о судействе, но сами все видите. У нас удаление – трактуют так моменты. Там Степаненко, вторая желтая карточка, тоже могла быть другая ситуация. Но как есть, так есть.

Пытались, старались. Имели несколько моментов во втором тайме, но нереализация, не доводим до конца. Респект ребятам, но игра забывается. Надо думать о следующей игре.

Вы же видели, в перекладину попали – ни одного повтора не было, чтобы посмотреть, был ли мяч за линией. Всегда с разных ракурсов эпизоды показывают, а здесь смотрим – ни одного повтора. Это удивляет. Хотя бы публике показали – был гол, не было. Где-то везение не на нашей стороне было", – сказал Иващенко в эфире MEGOGO.

После семи туров УПЛ Оболонь с 5 очками находится на 11-м месте и не забивает уже в трех матчах подряд. Шахтер возглавляет турнирную таблицу.

Шахтер в большинстве дожал Оболонь и укрепил лидерство в УПЛ – дебютант сборной принес тяжелую победу перед ЛЧ