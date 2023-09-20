Кривбас – Верес. Арбітр – Анастасія Романюк.

32 хв.

Рішення на полі: штрафний удар без картки.

Правильне рішення: пенальті без картки.

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Пояснення/міркування: арбітр призначає штрафний удар за порушення у вигляді гри рукою, оціненої як така, що сталася за межами штрафного майданчика. У цьому випадку контакт між рукою та м'ячем є таким, що заслуговує на покарання, тому що в захисника у спробі створити перешкоду власним тілом рука є трохи відставленою, і він ризикує, залишаючись на траєкторії удару та не контролюючи власне тіло. У цьому випадку рука збільшує в неприродний спосіб поверхню влучання та перешкоди. Вважати цю ситуацію із грою рукою такою, що заслуговує на покарання, є правильним.

VAR: VAR правильно втручається для того, щоб ще раз показати ситуацію й те, що вона сталася саме всередині штрафного, а не за його межами (як це було оцінено арбітром на полі). Правильним рішенням, згідно з новими рекомендаціями УЄФА, є пенальті без жовтої картки (ПНП – перегляд на полі).

Шахтар – Оболонь. Арбітр – Микола Балакін.

54 хв.

Рішення на полі: штрафний удар без картки.

Правильне рішення: немає порушення/немає картки.

Пояснення/міркування: арбітр призначає штрафний удар за порушення у вигляді гри рукою, оціненої як така, що сталася за межами штрафного майданчика. Також і в цьому епізоді захисник у спробі створити перешкоду ризикує, залишаючись на траєкторії удару та не контролюючи власне тіло. Проте в цьому випадку рука не збільшує площі влучання, оскільки повністю притиснута до грудей (якби м'яч влучив в іншу, праву руку, то було б зовсім по-іншому). Вважати цю ситуацію із контактом між рукою та м'ячем такою, що не заслуговує на покарання, є правильним.

VAR: арбітр чекає, перш ніж свиснути порушення, для того, щоб перевірити наявність переваги. VAR правильно втручається, надаючи арбітру можливість перевірити те, що м'яч торкнувся саме лівої руки (покарання немає), а не правої. Правильним рішенням є наступне: немає порушення та немає картки (ПНП – перегляд на полі).

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ЛНЗ – Рух. Арбітр – Олександр Кальонов.

90+1 хв.

Рішення на полі: немає порушення/гол.

Правильне рішення: немає порушення/гол.

Пояснення/міркування: арбітр правильно вирішив, що обидві ситуації не підлягають покаранню, та продовжив гру, що призвела до гола. Перший епізод являє собою контакт між ступнями гравців, який, звичайно, є таким, що не підлягає покаранню жодного з них, оскільки вони вели боротьбу за м'яч. Футбол є контактним видом спорту, і жоден із двох не демонструє нестриманої поведінки щодо суперника. Гру було продовжено правильно. Унаслідок незначного контакту обидва гравці втратили рівновагу та впали. При цьому нападник торкається м'яча опорною правою рукою, якою спирається на газон, щоб втриматись, тому – це не заслуговує на покарання. Слід підкреслити, що контакт відбувається, коли м'яч практично зупинився, і тому це не може допомогти контролювати його. Отже, правильним рішенням було продовжити гру, яка призвела до гола. Слід зазначити, що гол було забито за правилами, оскільки це зробив партнер по команді (№ 9 ЛНЗ), і при цьому факту негайності не було. Якби ж № 9 після того, як торкнувся м'яча, одразу напряму забив гол, то його слід було б скасувати через торкання рукою за фактом негайності.

VAR: у цьому випадку VAR обмежується перевіркою відео, оскільки дії є цілком правильними протягом усього розвитку ПФАД (ПФАД – початкова фаза атакувальних дій).

Олександрія – Минай. Арбітр – Олександр Шандор.

90+7 хв.

Рішення на полі: завершити гру

Правильне рішення: продовжити гру.

Пояснення/міркування: арбітр дозволяє виконати кутовий на 90+7-й хвилині, й оскільки м'яч було подано до середини штрафного майданчика, згідно з методичними рекомендаціями Комітету арбітрів УАФ, гра повинна була продовжуватися до того часу, допоки м'яч було б вибито за межі штрафного або поля. У цьому випадку арбітр помилився та свиснув, коли м'яч іще перебував у штрафному майданчику (можливо, він хибно вважав, що він вийшов за лінію воріт), він повинен був дати можливість закінчити дії.

VAR: на жаль, VAR не має жодного права втручатися після того, як арбітр свиснув про завершення гри (поза протоколом VAR).

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