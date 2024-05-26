Стартовал новый сезон выставочного чемпионата Kings League Infojob, в котором начнет свое участие и команда от Украины.

Команда UA Steel, которую организовали легенда украинского футбола Андрей Шевченко и стример Михаил Лебига, начинает участие в турнире Kings League Infojob, который организовал экс-защитник Барселоны и сборной Испании Жерар Пике.

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К команде также присоединились Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Жуниор Мораес и Валерий Федорчук. Соперником UA Steel станет бразильская GenerationX FC. Следить можно на твич-канале Михаила Лебиги или на Setanta Sports (видео – чуть ниже).

Стоит заметить, что Шевченко уже имеет опыт выступлений в лиге Пике. Летом 2023 года легенду Милана в свой состав приглашал один из аутсайдеров чемпионата.

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