Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике, сообщает авторитетное издание Record.

Сообщается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, что станет рекордным приобретением в истории Бенфики. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Ришару Риосу, приобретенному за 27 миллионов евро.

Донецкий клуб также получит дополнительные бонусы за голы Судакова и определенный процент от его дальнейшей продажи, что будет закреплено в контракте.

28 августа футболист проведет свой последний матч за Шахтер (против Серветта в ЛЕ, – прим.) попрощается с командой, после чего на следующий день отправится в Лиссабон для медосмотра и подписания контракта с Бенфикой.

В прошлом сезоне Судаков провел 37 матчей за Шахтер, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач, став одним из ключевых игроков команды.

