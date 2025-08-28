Судаков попрощается с Шахтером после матча ЛК – источник раскрыл сумму трансфера, которая станет рекордной для Бенфики
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков, похоже, совсем скоро сменит клубную прописку.
Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Георгий Судаков продолжит карьеру в лиссабонской Бенфике, сообщает авторитетное издание Record.
Сообщается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро, что станет рекордным приобретением в истории Бенфики. Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал бразильскому полузащитнику Ришару Риосу, приобретенному за 27 миллионов евро.
Донецкий клуб также получит дополнительные бонусы за голы Судакова и определенный процент от его дальнейшей продажи, что будет закреплено в контракте.
28 августа футболист проведет свой последний матч за Шахтер (против Серветта в ЛЕ, – прим.) попрощается с командой, после чего на следующий день отправится в Лиссабон для медосмотра и подписания контракта с Бенфикой.
В прошлом сезоне Судаков провел 37 матчей за Шахтер, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач, став одним из ключевых игроков команды.
