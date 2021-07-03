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Аталанта подписала голкипера сборной Аргентины

Прошлый сезон Стротман провел в другом клубе Серии А – Дженоа. Экс-капитан сборной Нидерландов выходил на поле в 18 матчах и отметился 4 ассистами. Впрочем, это не убедило "грифонов" выкупить 31-летнего игрока.

Напомним, ранее Стротман выступал за Рому, ПСВ, Утрехт и роттердамскую Спарту.

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