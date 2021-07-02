Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини
2 липня 19:16 - Читать на русском
Бергамаски зуміли переманити досвідченого воротаря Хуана Муссо, випередивши Інтер та Мілан.
Голкіпер Удінезе Хуан Муссо став одноклубником Руслана Маліновського, повідомляє офіційний сайт Аталанти.
Повторити шлях Пессіни – Гасперіні хоче запросити гравця Мілана на позицію Коваленка
Термін контракту та умови трансферу 27-річного аргентинця не повідомляються, однак за інформацією Transfermarkt кіпер підписав з бергамасками угоду на чотири роки і обійшовся у 20 млн євро.
Нагадаємо, Муссо перейшов в Удінезе влітку 2018 року з Расінга за 4,5 млн євро. У березні 2019-го він дебютував за національну збірну Аргентини.
Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter