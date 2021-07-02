Голкіпер Удінезе Хуан Муссо став одноклубником Руслана Маліновського, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

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Термін контракту та умови трансферу 27-річного аргентинця не повідомляються, однак за інформацією Transfermarkt кіпер підписав з бергамасками угоду на чотири роки і обійшовся у 20 млн євро.

Нагадаємо, Муссо перейшов в Удінезе влітку 2018 року з Расінга за 4,5 млн євро. У березні 2019-го він дебютував за національну збірну Аргентини.

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