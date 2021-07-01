Понад півстоліття безперервної роботи, майже три десятки призначень та звільнень і жодного трофея на найвищому рівні. Його команди вилітали настільки часто, наскільки підвищувалися у класі. Як з таким багажем можна стати одним із найкультовіших тренерів, справедливо запитаєте ви? "Дуже просто", – міг би відповісти Зденек Земан. Чех, який, рятуючись від радянської окупації, опинився на Апеннінах і став одним із символів кальчо. Ні, не так. Він здійснив справжню революцію! Хоча навіть це формулювання надто слабке. Доречніше було б сказати, що він створив власний футбольний світ.

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За тридев'ять земель, у тридесятому королівстві існувала собі Земанландія... Дивно, що жодна із одинадцяти книг, написаних про Зденека Земана, не починається саме таким реченням. Адже опис його шляху та бачення футболу інакше не назвеш. Це справжня казка. "Результат випадковий, а стиль – ніколи", – любить наголошувати фахівець. Головна ціль його команд – приносити задоволення уболівальникам. Вони завжди атакують, хоча правильніше буде сказати "виключно атакують". До біса захист – атакуй, атакуй, атакуй!

Днями Зденек Земан вчетверте став головним тренером Фоджі – скромної команди із Серії С, яка за 101 рік історії так і не дісталася до вершини кальчо. Найуспішніший період випав на першу половину 90-х і пов'язаний з роботою чеського фахівця. Хоча вперше Земан очолив "дияволят" ще 1986 року, заради чого він пішов із Лікати, яку вивів у Серію В. Вже там почали простежуватися ознаки почерку, який згодом стане візитівкою алленаторе. "Джалороссі" вразили монструозною атакою, настрілявши на 30 голів більше, ніж найближчий переслідувач.

Заради Фоджі Земан погодився залишитися в Серії С, та ще й клуб зазнав дисциплінарних санкцій, тому команда була змушена стартувати з -5 очок. Сезон складався непогано, допоки не трапився конфлікт із керівництвом. Президент "червоно-чорних" Паскуале Казілло звинуватив Зденека у переговорах з Пармою. Формальною причиною звільнення стала нищівна поразка від Козенци (0:5) у 27-му турі. Зрештою, Земан таки очолив пармезанців. Однак їхня історія була дуже короткою. Після перемоги над Реалом у передсезонці Парма провалила старт сезону, і тренера відправили у відставку вже після семи матчів чемпіонату.

Народження чудесної Фоджі

Шанс перезапустити кар'єру Зденек отримав у Мессіні, а потім був телефонний дзвінок, який змінив історію. З іншого боку слухавки був все той же Паскуале Казілло. Фоджа піднялася у другий італійський дивізіон, і керівництво шукало тренера для останнього стрибка до еліти. Спортивний директор Пеппіно Павоне переконав бізнесмена знову запросити Земана. Саме так почався шлях команди, яку згодом прозвали чудесною Фоджею.

Перший сезон у старій-новій команді почався жахливо. Земан уже перейшов до схеми 4-3-3 (від цієї формації він більше не відступить) і почав ставити надатакувальний футбол. Головною проблемою стали результати – їх не було. Команда програвала матч за матчем, а фанати ставали все розлюченішими. Зрештою, 10 грудня 1989-го Земан пережив дуже тривожний вечір після поразки від Парми. Ультрас заблокували Фоджу на домашньому стадіоні, футболістам довелося переховуватися у роздягальні. Тренер не злякався вийти до людей, але обмежився лише однією лаконічною фразою: "Не витрачайте енергію дарма".

За кілька місяців про цю історію воліли не згадувати. "Дияволята" переродилися і почали вигравати. Команда нарешті засвоїла вимоги тренера і готувалася до прориву в наступному сезоні. Суперники капітулювали перед революційним стилем. Висока лінія захисту, інтенсивний пресинг, постійні синхронні переміщення – все це заганяло у глухий кут. Фоджа неслася на повній швидкості. Атакувальний тризубець Сіньйорі-Рамбауді-Баяно, здавалося, міг знищити будь-якого опонента. Після 13 років очікування жителі Фоджі нарешті знову побачили свою улюблену команду в Серії А.

Земанландія

Перший сезон Зденека Земана в еліті кальчо завершився дуже навіть успішно. Особливо як для дебютанта. Фоджа фінішувала дев'ятою, майже застрибнувши в зону єврокубків. 58 забитих м'ячів – друга атака чемпіонату слідом за іще однією "червоно-чорною" командою – Міланом. Водночас така ж цифра була й у графі "пропущені" – більше забивали лише останньому Асколі. Саме тоді у лексиконі утвердився термін "земанландія". Його автором став журналіст Gazzetta dello Sport Валеріо Піччоні. Це слово описує систему гри, орієнтовану виключно на атаку, створення видовища, не озираючись на результат. У цьому була вся Фоджа Земана – могла обіграти будь-кого і програти будь-кому.

Початок вийшов казковим, уболівальники чекали продовження, а отримали розчарування. У міжсезоння клуб влаштував тотальний розпродаж. Пішли Сіньйорі, Баяно, Рамбауді, Бароне, Шалімов, Матрекано. Заробивши десятки мільярдів італійських лір, керівництво не поспішало їх реінвестувати. Порадившись із Земаном, було ухвалене рішення набрати молодих невідомих хлопців переважно без досвіду в Серії А. Перший матч сезону 1992/93 Фоджа гра в другому турі. Зустріч з Наполі ледь не зірвали фани. Вони облили смолою сидіння, виламали ворота та відчутно зіпсували газон на Піно Закерія. Дісталося й президенту, на адресу якого посеред поля з'явився напис: "Казілло, забирайся геть". До тренера претензій не було. "Вибач, Земане", – вималювали уболівальники на лаві для запасних.

Гру таки вдалося провести. Господарі поступилися, як і за тиждень до того в Мілані та через тиждень після у Римі. Зрештою, Земану вдалося уникнути крутого піке. У четвертому турі Фоджа обіграла Удінезе. Той сезон "червоно-чорні" завершили на 11-му місці в таблиці з різницею м'ячів -16! Без перевірених зірок напад вже не був таким ефективним, а в обороні ніхто не збирався грати взаналы. У Земана була зовсім інша ціль: "Я приїхав із Лікати. На Закерії навіть в Серії С збиралося 15 тисяч глядачів. Мій футбол – розважати людей. Саме тому я обрав Фоджу, а Фоджа вибрала мене".

Чеський фахівець знову довів, що вміє розвивати молодь. Тепер Італія дізналася про Ді Б'яджо, Брешіані, Б'яджоні та Браяна Роя. Останній переходив із Аякса у статусі справжньої зірки. Нідерландець саме виграв Кубок УЄФА та здобув "бронзу" на чемпіонаті Європі. Саме таким був перший трансфер клієнта Міно Райоли в італійський клуб.

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Кампанія 1993/94 стала останньою для Земана на чолі Фоджі та передостанньою для команди в Серії А. За три роки фахівцю вдалося відкрити шлях у футбол не одному талановитому хлопцю. Чимало його гравців згодом заявлять про себе на найвищому рівні. А для жителів містечка чех став справжнім героєм. Хоча команда так і не піднялася вище дев'ятого місця, але фани нею пишалися. Вона стала справжнім уособленням скромного, але гордого провінціала, який має свій неповторний шарм. Коли Земан нарешті зважився піти, ніхто у Фоджі навіть не думав гніватися чи бодай сумувати. Це був час порадіти за свого кумира, за ідейника чудесної Фоджі, творця Земанландії.

Ніколи не кажи "прощавай"

Більше ніколи Земан не затримувався у жодному клубі довше, ніж на два сезони. Гігантам потрібні трофеї, а андердоги надають перевагу короткому спалаху, а не справжньому сяйву. Земану потрібна віра керівництва і команди, час на втілення своїх ідей. Усі повинні працювати на одну ціль. У сучасному футболі взагалі мало хто готовий чекати, поки проект почне давати результат. Відтак Зденек став футбольним Одіссеєм, який змінив понад десяток клубів у Італії та ще трійку за кордоном. У цій вервиці призначень і звільнень знайшлося місце і чомусь особливому.

У новому столітті Фоджа переживала не найкращі часи як на футбольному полі, так і поза ним. Фінансові негаразди призвели до падіння у Lega Pro (четвертий за рангом дивізіон). Рятувати ситуацію взялися бізнесмени на чолі з Паскуале Казілло, який знову повернувся у клуб. Він покликав і Пеппіно Павоне, з яким вони переконали підхопити команду Зденека Земана. "Свята трійця" знову зібралася разом у 2010 році. Саме тут запустив кар'єру Лоренцо Інсіньє (19 голів у чемпіонаті). Однак "дияволята" не змогли вийти у Серію С, поступившись у плей-офф. Нову спробу довелося робити вже без Земана: "Мені не вдалося посісти перше місце, а саме таку мету я ставив перед собою. Я не впевнений, що мені вдасться досягти її і в наступному сезоні, а тому я йду".

Історія, яка могла стати ще одним красивим міфом, цього разу завершилася дуже швидко. Сам Земан перебрався у Пескару, прихопивши із собою Інсіньє. Лоренцо належав Наполі й у будь-якому разі не залишився б у Фоджі. Йому шукали команду вже в Серії В. У мальовничому Абруццо зібралася справді розкішна банда. "Дельфіни" з легкістю виграли чемпіонат і повернулися в еліту вперше за 19 років. У тому колективі виблискували три лідери нинішньої збірної Італії – Чіро Іммобіле, Марко Верратті та Лоренцо Інсіньє. Тріумфальна кампанія не була єдиним досягненням чеського фахівця. У тому ж 2012 році йому надали звання почесного жителя міста Фоджа.

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Останній акорд?

Попрацювати з Пескарою в Серії А з першої спроби Земан не зміг. Він пішов сам, вдруге очоливши Рому. "Це мій останній шанс проявити себе у топ-клубі, адже я вже не молодий", – сказав чеський фахівець дев'ять років тому. Можливість тренувати "дельфінів" у еліті випала взимку 2017-го. Прописку зберегти не вдалося. Зденек пішов разом з командою в Серію В. Там результати теж були не найкращими, що призвело до звільнення. Нових пропозицій тренер не отримав. Здавалося, що це кінець його кар'єри.

Щоправда, сам Земан прощальних заяв не робив, і зовсім не дарма. Зараз йому 74, і він знову в бою! "Я погано пережив три роки без футболу. Зараз почуваюся краще, ніж у молодості", – заявив Зденек. Символічно, що покликала його саме Фоджа. У клуб також повернувся Пеппіно Павоне, але ще одного об'єднання "святої трійці" не буде. Паскуале Казілло помер минулої осені. Тепер у "дияволят" новий президент. Нікола Кононіко переконаний, що творці чудесної Фоджі допоможуть подолати поточну кризу.

Без сумніву клуб ризикує, запрошуючи настільки вікового фахівця, який тривалий час провів без роботи. Однак ми з вами точно знаємо, що 74 роки – зовсім не вирок для тренера. Приклад аж занадто близько. На чолі київського Динамо. Звісно, у випадку Земана йдеться трохи про інше. Однак він теж прагне досягти успіху. Його авторитет і досвід допоможуть запросити кваліфікованих футболістів, створити фундамент для майбутніх перемог. Земана вже запитують про можливість повторити казку. Зденек пропонує не поспішати: "Повернення в Серію А? Підемо поволі. Я тут, щоб грати в атакувальний футбол. Сподіваюся, що клуб надасть команду, яка до цього готова. Фоджа дуже багато значить для моєї кар'єри".

Невдячна справа, прогнозувати чим завершиться четвертий захід в команду. Земан привчив, що його команди з однаковим успіхом можуть і вистрілити, і провалитися. Є лише одна гарантія – буде весело і видовищно! Але саме чеський фахівець як ніхто інший заслуговує повернути Фоджу бодай до Серії В.

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