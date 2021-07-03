Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду хавбека Марселя.

Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини

Минулий сезон Стротман провів у іншому клубі Серії А – Дженоа. Екс-капітан збірної Нідерландів виходив на поле у 18 матчах та відзначився 4 асистами. Втім, це не переконало "грифонів" викупити 31-річного гравця.

Нагадаємо, раніше Стротман виступав за Рому, ПСВ, Утрехт та роттердамську Спарту.

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