Стротман вирушив у чергову оренду до Серії А
3 липня 13:10 - Читать на русском
Півзахисник Кевін Стротман продовжує збирати нові італійські клуби.
Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду хавбека Марселя.
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Минулий сезон Стротман провів у іншому клубі Серії А – Дженоа. Екс-капітан збірної Нідерландів виходив на поле у 18 матчах та відзначився 4 асистами. Втім, це не переконало "грифонів" викупити 31-річного гравця.
Нагадаємо, раніше Стротман виступав за Рому, ПСВ, Утрехт та роттердамську Спарту.
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