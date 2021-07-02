Аталанта подписала голкипера сборной Аргентины
19:16 - Читати українською
Бергамаски сумели переманить опытного вратаря Хуана Муссо, опередив Интер и Милан.
Голкипер Удинезе Хуан Муссо стал одноклубником Руслана Малиновского, сообщает официальный сайт Аталанты.
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Срок контракта и условия трансфера 27-летнего аргентинца не сообщаются, однако по информации Transfermarkt кипер подписал с бергамасками соглашение на четыре года и обошелся в 20 млн евро.
Напомним, Муссо перешел в Удинезе летом 2018 году из Расинга за 4,5 млн евро. В марте 2019-го он дебютировал за национальную сборную Аргентины.
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