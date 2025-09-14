Германия, Региональная лига, 4-й тур

Вюрцбургер Кикерс – Нюрнберг-2 – 1:1

Голы: Бонга, 52 – Степанов, 76 (п.)

Украинский форвард Артем Степанов не попал в заявку Нюрнберга на матч Второй Бундеслиги против Карлсруэ (якобы из-за нехватки игровой практики). Как следствие, команда Мирослава Клозе проиграла со счетом 1:2 и продолжает с одним очком прозябать на дне турнирной таблицы.

Зато наш земляк вышел в основе второй команды Нюрнберга, которая в Региональной лиге встречалась с Вюрцбургер Кикерс. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва хозяева вышли вперед. Однако украинец не ушел с поля без гола – на 76-й минуте он реализовал пенальти, вырвав для своей команды ничью, которая подняла Нюрнберг в топ-4 турнирной таблицы. На 81-й минуте Артема заменили.

Напомним, Степанов перешел в Нюрнберг на правах аренды из леверкузенского Байера. В текущем сезоне он сыграл за главную команду 5 матчей, в которых забил 1 гол.

