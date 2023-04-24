Центральный полузащитник Денил Кастильо будет выступать за Шахтер, сообщает официальный сайт "горняков".

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19-летний хавбек подписал с дончанами контракт сроком на 5 лет. Соглашение будет действовать с 1 июля 2023-го до 30 июня 2028 года. К слову, Денил – первый эквадорец в истории Шахтера.

Напомним, Кастильо – воспитанник ЛДУ Кито. С 16 лет играл за молодежную и резервную команды этого клуба. Выступает за сборную Эквадора U-20, за которую провел 17 матчей. Был основным игроком команды на чемпионате Южной Америки (U20), который проходил в 2023 году. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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