Арсенал потерял последние крохи надежд на золото АПЛ, разгромно проиграв Брайтону – Манчестер Сити оставалось только одержать победу в воскресенье, чтобы оформить триумф. Поражение "канониров" за день до этого автоматически делало "горожан" чемпионами, однако мало кто мог поверить в данный расклад. В соперниках у лондонцев был Ноттингем, который борется за выживание.

Впрочем, Арсенал в последнее время демонстрировал ужасный уровень игры, а в конце сезона команду накрыли еще и травмы. В частности, окончательно загремели в лазарет Зинченко и Мартинелли. Как следствие, Микель Артета вынужден был прибегнуть к тактическим извращениям – опорник Партей должен был выполнять роль инвертированного крайнего защитника, играя в стиле Зинченко. Только на правом фланге.

В сочетании с полной деморализацией это дало ужасный эффект. Хотя формально "канониры" доминировали – в первом тайме они владели мячом 81% времени, нанеся 6 ударов и позволив провести у своих только 2 выстрела. Были и моменты, однако их острота оказалась сомнительной.

Так, на 11-й минуте Жезус получил разрезной пас на правый край штрафной. Габриэль попытался обыграть голкипера на правом углу вратарской, но тот нивелировал угрозу. На 19-й же минуте Жезус замыкал скидку после подачи с углового – мяч полетел за шиворот Навасу, облизал перекладину и вылетел за пределы поля.

В конце концов, стоит вспомнить и выстрел Троссара с лета метров с 20-ти – мимо левой стойки. Он прошел после фирменной для Арсенала организации корнера. Несмотря на такую активность, футбол "канониров" трудно было назвать эффективным. Гости действовали вяло и не создавали значительных проблем с игры. Особенно после 20-й минуты.

Хотя именно в этот период необходимо было добавлять обороты. На 19-й Ноттингем наказал Арсенал за обрезку Эдегора в центре поля. Гиббс-Уайт подхватил мяч и протащил его на чужую треть, после чего отдал передачу на Авонью. Тайво уверенно переиграл Рэмсдейла – 1:0!

Именно с этим счетом команды отправились отдыхать. Во втором тайме подопечные Микеля Артеты в себя не пришли, хотя он пытался освежить состав Тирни, Виейра и Нкетией. Северные лондонцы за 45 минут основного времени и 7 компенсированных провели всего два момента.

На 61-й минуте Сака получил заброс от Габриэла, влетел на правый край штрафной и оказался прямо перед Навасом. Букайо пробил в голкипера, а после выбитой подачи с углового произошел накрытый удар Жоржиньо с линии штрафной площади. На 69-й же Жоржиньо приложился с дистанции, однако мяч пролетел над девяткой.

Ноттингем создал не намного больше, но "форестеры" выглядели живее и перспективнее. В частности, они часто убегали в контратаки. Гости же выглядели депрессивно и безыдейно. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Стива Купера.

"Лесники" набрали 37 очков в 37 турах, официально сохранив прописку в АПЛ. Их может догнать Лидс, который держится в зоне вылета и имеет два матча впереди, но уже не догонит Эвертон – команда Миколенко при равном количестве матчей имеет на 4 очка меньше. Ноттингем уже не упадет ниже 17-й позиции.

Арсенал же не смог сократить 4-очковое отставание от лидера. Манчестер Сити официально стал чемпионом Англии 2022/23!

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