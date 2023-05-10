Киевляне разрешили вингеру отправиться в расположение сборной Сенегала U-20, которая готовится выступить на ЧМ-2023.

ФИФА не заставляет клубы отпускать своих игроков на турниры категорий U-20. Ряд европейских команд воспользовались этим, удержав своих футболистов для финиша клубной борьбы. Сенегал пожаловался на "жадных" Метц и Беркан, однако с Динамо никаких проблем не возникло.

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"Бело-синие" в феврале-марте уже отпускали Диалло на молодежный КАН, где вингер в статусе капитана привел "Львов Теранги" к чемпионству. В клубе шансов почти не дают – жалкие 23 минуты за первую команду в течение сезона.

Делегация Сенегала 11 мая планирует отправиться в Аргентину, принимающую Мундиаль. Финальная стадия продлится с 20 мая по 11 июня. Диалло и компания стартуют 21 мая матчем против Японии.

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