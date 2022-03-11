Стадион имени Юрия Гагарина в очередной раз пострадал от обстрелов российских извергов, которые 16-е сутки бомбят Украину.

Стадион им. Ю. Гагарина в мирное время / Сайт Десны

"Уже в третий раз (!!!) москальские оккупанты обстреляли наиболее опасный в городе военный инфраструктурный объект – стадион нашей родной команды.

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На фото последствия ночной авиабомбардировки. Но мы все сможем отстроить, станем только сильнее и лучше, а вам, "соседи", жить с этим всю жизнь. Победа за Правдой! Победа за Украиной", – написала пресс-служба Десны. Первым о разрушениях сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Напомним, впервые стадион им. Ю. Гагарина пострадал от обстрелов 6 марта. Тогда была повреждена одна из трибун.