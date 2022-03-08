Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор имеет. Следовательно, это уже седьмая новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.

Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: судьба матча нашей сборной в плей-офф ЧМ-2022, Динамо и Шахтер теряют звезд

22:00. ФИФА официально перенесла матч Шотландия – Украина на июнь. Соответственно, "сине-желтые" сохраняют шансы выйти на чемпионат мира. А вот сборная России получила техническое поражение в поединке с Польшей. Правда, дело об отстранении россиян еще рассмотрит CAS, зарегистрировавший заявление.

21:15. "Я был под пулями, говорил то, что вижу": Александр Алиев перестал общаться с родителями из-за войны России с Украиной. По словам экс-динамовца, его родные стали жертвами путинской пропаганды через телевизор.

20:50. Альянц Арена в Мюнхене перед матчем Лиги чемпионов Бавария – Зальцбург.

20:35. Украинские воины сыграли в футбол с маленьким мальчиком – видео стало вирусным. В любой ситуации следует оставаться людьми, но путиноидам этого никогда не понять. Слава защитникам Украины!

Żołnierze armii ukraińskiej grają w piłkę z młodym chłopakiem. pic.twitter.com/nUbs9SQTGl — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 8, 2022

20:20. Олег Лужный, тоже пополнивший ряды территориальной обороны, считает, что российские спортсмены являются соучастниками нападения на Украину.

20:00. Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория организовали сбор денег для Украины. Звездная семья пожертвовала миллион фунтов. Спасибо за человечность!