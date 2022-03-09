Стадион ФК Чернигов, выступающего во Второй лиге, попал под обстрелы. Повреждена башня, фан-шоп, билетные кассы и футбольное поле. В частности, две ракеты так и торчат в газоне, к счастью, не разорвавшись.

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"Руководство ФК Чернигов сделает все возможное для возобновления клубной инфраструктуры и скорейшего возобновления матчей на нашем стадионе после окончания боевых действий. Все мы надеемся на скорый мир и возвращение жизни в прежнее русло.

Война калечит жизнь, уничтожает жилые дома, памятники архитектуры, парки, скверы и стадионы, а не "освобождает" тех, кому такое "освобождение" могло присниться только в страшном сне", – говорится в заявлении клуба.

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