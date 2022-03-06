Стадион им. Ю. Гагарина в мирное время / Сайт Десны

Слепые русские орки решили, что черниговский стадион им. Ю. Гагарина – это тоже военный объект.

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К счастью, катастрофических ударов удалось избежать. На фото повреждена только верхняя часть одной трибуны. Вероятно, это первый крупный стадион Украины, попавший под обстрелы.

Напомним, УПЛ должна была начинать вторую часть сезона 25 февраля, однако днем ранее российские оккупанты нагло ворвались на наши территории и открыли войну.

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