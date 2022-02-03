Северная Америка

Квалификация к ЧМ-2022, третий этап, 11-й тур

США – Гондурас – 3:0

Голы: Маккенни, 8, Циммерман, 37, Пулишич, 67

Ямайка – Коста-Рика – 0:1

Гол: Кемпбелл, 62

Нереализованный пенальти: Борхес, 61 (Коста-Рика)

Сальвадор – Канада – 0:2

Голы: Хатчинсон, 66, Дэвид, 90+3

Мексика – Панама – 1:0

Гол: Хименес, 80 (пен.)

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Сборная США без проблем разобралась с Гондурасом, отгрузив в ворота худшей команды группы три сухих гола. Полузащитник Ювентуса Вестон Маккенни положил начало разгрому соперника уже в начале матча, а завершил избиение представитель Челси Кристиан Пулишич.

Коста-Рика минимально обыграла Ямайку. Единственный гол на 62-й минуте забил Джоэль Кэмпбелл, реабилитировав команду после нереализованного Борхесом пенальти.

Канада в непростом матче одолела Сальвадор. Подопечные Уго Переса держали свои ворота на замке до середины второго тайма, пока свое слово не сказал 38-летний ветеран Атиба Хатчинсон. Снять все вопросы о победителе удалось лишь в компенсированное время. Как следствие, Канада продолжает лидировать – ей достаточно будет обыграть в следующем матче Коста-Рику, чтобы завоевать путевку в основную стадию ЧМ. К слову, в своей истории канадцы лишь однажды выступали на чемпионате мира – в 1986 году.

В еще одном матче Панама потеряла шанс вплотную приблизиться к Мексике, уступив ей с разницей в один гол. Судьбу матча решил пенальти в 80-й минуте от Хименеса.

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