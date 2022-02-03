Північна Америка

Кваліфікація до ЧС-2022, третій етап, 11-й тур

США – Гондурас – 3:0

Голи: Маккенні, 8, Ціммерман, 37, Пулішіч, 67

Ямайка – Коста-Ріка – 0:1

Гол: Кемпбелл, 62

Нереалізований пенальті: Борхес, 61 (Коста-Ріка)

Сальвадор – Канада – 0:2

Голи: Хатчінсон, 66, Девід, 90+3

Мексика – Панама – 1:0

Гол: Хіменес, 80 (пен.)

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Збірна США без проблем розібралась з Гондурасом, відвантаживши у ворота найгіршої команди групи три сухих голи. Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні поклав початок розгрому суперника вже на початку матчу, а завершив побиття представник Челсі Крістіан Пулішіч.

Коста-Ріка мінімально обіграла Ямайку. Єдиний гол на 62-й хвилині забив Джоель Кемпбелл, реабілітувавши команду після нереалізованого Борхесом пенальті.

Канада у непростому матчі здолала Сальвадор. Підопічні Уго Переса тримали свої ворота на замку до середини другого тайму, аж поки своє слово не сказав 38-річний ветеран Атіба Хатчінсон. Зняти всі питання щодо переможця вдалось лише у компенсований час. Як наслідок, Канада продовжує лідирувати – їй достатньо буде обіграти у наступному матчі Коста-Ріку, щоб завоювати путівку до основної стадії ЧС. До слова, у своїй історії канадці лише одного разу виступали на чемпіонаті світу – у 1986 році.

У ще одному матчі Панама втратила шанс впритул наблизитись до Мексики, поступившись їй з різницею в один гол. Долю матчу вирішив пенальті на 80-й хвилині від Хіменеса.

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