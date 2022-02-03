США розгромила Гондурас, Панама не змогла нав'язати конкуренцію Мексиці, Канада за крок від виходу на ЧС-2022: відбір
Відбулись чергові матчі у рамках північноамериканського відбору до ЧС-2022. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".
Північна Америка
Кваліфікація до ЧС-2022, третій етап, 11-й тур
США – Гондурас – 3:0
Голи: Маккенні, 8, Ціммерман, 37, Пулішіч, 67
Ямайка – Коста-Ріка – 0:1
Гол: Кемпбелл, 62
Нереалізований пенальті: Борхес, 61 (Коста-Ріка)
Сальвадор – Канада – 0:2
Голи: Хатчінсон, 66, Девід, 90+3
Мексика – Панама – 1:0
Гол: Хіменес, 80 (пен.)
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Збірна США без проблем розібралась з Гондурасом, відвантаживши у ворота найгіршої команди групи три сухих голи. Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні поклав початок розгрому суперника вже на початку матчу, а завершив побиття представник Челсі Крістіан Пулішіч.
Коста-Ріка мінімально обіграла Ямайку. Єдиний гол на 62-й хвилині забив Джоель Кемпбелл, реабілітувавши команду після нереалізованого Борхесом пенальті.
Канада у непростому матчі здолала Сальвадор. Підопічні Уго Переса тримали свої ворота на замку до середини другого тайму, аж поки своє слово не сказав 38-річний ветеран Атіба Хатчінсон. Зняти всі питання щодо переможця вдалось лише у компенсований час. Як наслідок, Канада продовжує лідирувати – їй достатньо буде обіграти у наступному матчі Коста-Ріку, щоб завоювати путівку до основної стадії ЧС. До слова, у своїй історії канадці лише одного разу виступали на чемпіонаті світу – у 1986 році.
У ще одному матчі Панама втратила шанс впритул наблизитись до Мексики, поступившись їй з різницею в один гол. Долю матчу вирішив пенальті на 80-й хвилині від Хіменеса.
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