Состоялись очередные поединки южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2022. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2022, квалификация. 16 тур

Боливия – Чили – 2:3

Голы: Энумба, 37, Морено, 88 – Алексис Санчес, 14, 85, Эспиноза, 77

Уругвай – Венесуэла – 4:1

Голы: Бентанкур, 1, Де Арраскаэта, 23, Кавани, 45+3, Суарес, 53 (пен.) – Дж. Мартинес, 65

Аргентина – Колумбия – 1:0

Гол: Л. Мартинес, 29

Бразилия – Парагвай – 4:0

Голы: Рафинья, 28, Коутиньо, 62, Антони, 86, Родриго, 88

Перу – Эквадор – 1:1

Голы: Флорес, 69 – Эстрада, 2

Программу тура открывал поединок в Ла-Пасе, где Боливия принимала Чили. Игра началась с опозданием из-за сильного ливня, с которым газон не справился. Только через некоторое время поединок таки стартовал, а гости забили быстрый гол – роскошный удар со штрафного удался Алексису Санчесу. Боливийцы отыгрались еще до перерыва усилиями Энумба, который головой вогнал мяч в ворота после подачи углового.

Чилийцы после перерыва смогли во второй раз выйти вперед – на 77-й минуте Эспиноза в касание направил мяч в сетку. После сольного прохода тот-таки Алексис сделал счет 3:1. Когда-то выступавший за Шахтер Марсело Морено сократил отставание, но это был последний гол в матче. Важная выездная победа Чили.

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Чилийцы после перерыва смогли во второй раз выйти вперед – на 77-й минуте Эспиноза в касание направил мяч в сетку. После сольного прохода тот же Алексис сделал счет 3:1. Когда-то выступавший за Шахтер Марсело Морено сократил отставание, но это был последний гол в матче. Важна выездная победа Чили.

Смена тренера помогает Уругваю спасти отбор на ЧМ. Диего Алонсо выиграл второй матч подряд, и теперь его команда выглядит фаворитом на последнюю прямую путевку. На этот раз уругвайцы без проблем разгромили Венесуэлу. Бентанкур голом на 1-й минуте отметил свой переход в Тоттенхэм, затем постарались Де Арраскаета и дуэт звездных ветеранов Кавани-Суарес. Эрик Рамирес просидел весь матч на скамье запасных Венесуэлы – и стоило ли устраивать бунт, чтобы Динамо "сплавило" форварда в Спортинг Х?

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Аргентина и Бразилия давно уже перешли в режим "товарищеских" матчей, но жалеть соперников не собираются. "Альбиселесте" существенно испортили настроение Колумбии, которая не может выиграть 7 туров подряд и фактически потеряла шансы на Мундиаль. Бразильцы же проехались по предпоследней команде таблицы – Парагваю.

Весьма важный матч проводили Перу и Эквадор, активно борющиеся за две доступные прямые путевки. "Инкам" победила была нужнее, но именно они пропустили уже на 2-й минуте поединка. В случае победы Эквадор мог бы заказывать билеты в Катар, однако "банановым" придется подождать. После перерыва Флорес сравнял счет, вырвав для Перу хотя бы ничью.

За 2 тура до финиша отбора ситуация в "группе претендентов" (с третьего по седьмое место) следующая: Эквадор (25 очков), Уругвай (22), Перу (21), Чили (19), Колумбия (17, шансы чисто математические). Завершающая часть отбора состоится в конце марта. Определятся две команды, которые вместе с Бразилией и Аргентиной точно едут на Мундиаль, а пятое место от КОНМЕБОЛ будет проходить дополнительный плей-офф между регионами.

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